Der Romooser Radprofi Roland Thalmann zeigte am Sonntag an der EM in Glasgow ein starkes Rennen und präsentierte sich während 160 Kilometern an der Spitze des Rennens. Als Folge eines Sturzes wurde die Fluchtsgruppe aber 60 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Thalman wurde schliesslich 35.