Am 27. August wurde das neue Reservoir Erdbrüst offiziell in Betrieb genommen. Das neue Reservoir in Kunststoff mit 60 Kubikmeter Fassungsvermögen ersetzt das alte Reservoir mit lediglich vier Kubikmetern Inhalt. Das neue Reservoir versorgt 80 Abonnenten mit Wasser und kostete rund 400 000 Franken.