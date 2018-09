1

Beste Saison des Entlebucher Schwingerverbandes in Sörenberg gefeiert

Der Entlebucher Schwinger­verband hat in seiner Vereins­geschichte noch nie so grossen Erfolg gehabt, wie in der ­Saison 2018. Die Schwinger wurden am vergangenen Samstag in Sörenberg gefeiert. Mit dabei war der einheimsiche Überflieger Joel Wicki und als Ehrengast Christian Schuler (rechts).