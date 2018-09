1

Elektrisola Feindraht AG feiert 50-Jahr-Jubiläum

Vor 50 Jahren gründete Dr. Gerd Schildbach in Escholzmatt ein Tochterunternehmen der Elektrisola. In einer vierseitigen Beilage wird in die Geschichte des Unternehmens zurückgeblickt, Mitarbeitende kommen zu Wort und man erfährt, wo überall "Elektrisola" drin steckt.