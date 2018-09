1

Die Elektrisola Feindraht AG in Escholzmatt feierte ihr Jubiläum mit Gästen aus dem In- und Ausland

1968 gründete Gerd Schildbach eine Elektrisola-Zweigniederlassung in der Schweiz. Aus dem Escholzmatter Kleinbetrieb wurde in 50 Jahren der grösste Arbeitgeber der Gemeinde. Am Samstag wurde mit knapp 400 Eingeladenen zurückgeblickt, gratuliert und gefeiert.