Mehr Leerwohnungen im Kanton Luzern

1

Esmée Böbner Vize-Schweizermeisterin und "Youngster of the Year"

Das Beachvolleyball-Duo Böbner/Vergé-Dépré unterlag im Finale der Schweizermeisterschaft dem Duo Betschart/Hüberli 0:2 und holte Silber. Am Donnerstag wurde die Haslerin Esmée Böbner in Bern als "Youngster of the Year 2018" ausgezeichnet.