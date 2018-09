SCL Tigers starten mit einem Sieg in die neue Saison

Die SCL Tigers haben das Auftaktspiel am Freitag in die neue Saison gegen die Lakers mit 5:2 gewonnen. Dostoinov, Glauser und Elo konnten innerhalb von zwölf Minuten einen 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung umwandeln. Mit einem Eigentor besiegelten die Lakers ihre Niederlage endgültig.