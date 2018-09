Tankstellenshop an der A14 bei Inwil überfallen – Poizei sucht Täter

Die beiden Unbekannten betraten den Tankstellenshop St. Katharina Süd an der A14 Richtung Zug um 2.15 Uhr, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Beide Männer waren maskiert und trugen Handschuhe. Einer von ihnen bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe. Danach nahmen die Täter Geld aus einer Ladenkasse.

Die beiden Männer rannten darauf aus dem Laden. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem bereitgestellten Motorrad flüchteten. Sie dürften dabei den Feldweg entlang der Reuss Richtung Gisikon benutzt haben. Kunden befanden sich zur Zeit des Überfalls nicht im Laden.

Signalement:

1. Unbekannter Mann: ca. 170 cm gross, mittlere Statur, trug helle Jacke mit Kapuze, Jeans, dunkle Schuhe mit hellem Sohlenrand und helle Handschuhe. Er trug eine schwarze Maske mit Augenlöchern und war mit einer dunklen Faustfeuerwaffe bewaffnet.



2. Unbekannter Mann: 180 bis 190 cm gross, schlank, trug dunkle Jacke mit Kapuze der Marke The North Face, graue Hose und helle Handschuhe. Das Gesicht hatte er mit einem Schal oder ähnlichem verdeckt.



Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen

•Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tankstellenshops gemacht?

•Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen?

•Wer hat Feststellungen bei der Flucht gemacht?

•Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Feststellungen in Zusammenhang mit einem Motorrad gemacht?



Personen, welche Hinweise zum Raubüberfall oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden. Telefon 041 248 81 17.