Zehn Pilzsammler angezeigt

Die Luzerner Polizei war am Wochenende im Gebiet Stäldeli in der Gemeinde Flühli unterwegs auf Pilzkontrolle. Nach der Schonzeit seien am Wochenende extrem viele «Pilzler» im Entlebuch unterwegs gewesen. Zehn Pilzsammler hielten sich jedoch nicht an die Vorgaben und wurden angezeigt.