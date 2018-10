DJs am «Grusig geil»-Festival sorgten für Partystimmung

Auch die vierte Ausgabe des «Grusig geil»-Festivals in Schüpfheim, dieses Jahr unter dem Motto «Return of the Vikings», war ein voller Erfolg. Unter anderen brachten die international bekannten Schweizer DJs «Flava and Stevenson» sowie «Remady and Manu-L» (Bild) das jugendiche Partyvolk zum Tanzen.