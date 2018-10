Gehlaltvolle Naturjutzmesse zum Jubiläumsabschluss

Mit wunderschönen Melodien umrahmte der Jodlerklub ­Marbach die Naturjutzmesse am Sonntag in der Pfarrkirche Marbach, die zum Abschluss des 40-Jahr-Jubiläums organisiert worden war. Was der Verein unter der Leitung von Barbara Egli-Unternährer bot, war Jodelgesang auf höchstem Niveau.