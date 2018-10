Kantonsrätin Angela Pfäffli wird an den Wahlen im Frühling nicht mehr antreten. Dafür nominierte die FDP Grosswangen am 11. Oktober die in Werthenstein aufgewachsene Priska Hafner (Bild) als Kantonsratskandidatin. Hafner ist vierfache Mutter und seit 2015 Mitglied der Bildungskommission Grosswangen.