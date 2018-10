Am Mittwoch war in der Hinter Hochwart, Steinhuserberg, Mosten angesagt. Mit einer alten Obstpresse stellte René Blum (hier mit Sohn Yanick) rund 150 Liter Apfelsaft her. Der EA war auch auf dem Hof Wandele in Werthenstein zu Besuch, wo Familie Habermacher professionell Obstbau betreibt.