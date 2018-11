1

Junge Musizierende der regionalen Musikschulen stellten sich dem Wettbewerb

Die Entlebucher Musikschulen führten am Samstag zum zweiten Mal den Solo- und Ensemble-Wettbewerb durch. 58 Solisten, 13 Duos und elf Ensembles liessen sich in Entlebuch von einer Fachjury beurteilen. In der Kategorie Ensembles Unterstufen siegte das Süssholz-Quartett Entlebuch (Bild).