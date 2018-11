1

Erstaunliche Ruhe im Roboter-Melkstall – Tag der offenen Tür auf dem Hof Rütmätteli

Familie Studer vom Hof Rütmättili in Schüpfheim hat einen Melkroboter im ­bestehenden Stall integriert. Letzten Sonntag öffneten sie ihre Stalltür, was die Besucher in Scharen herbeilockte.