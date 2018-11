Wie dem EA vom Freitag zu entnehmen ist, können Parkgebühren in Wolhusen ab nächstem Jahr über die Twint- oder ParkingPay-App bezahlt werden. Die Gesamtrevision Ortsplanung gelangt am 10. Februar zur Abstimmung. Zudem ersetzt Silvia Müller-Zanni Lukas Brunner in der Jugendkommission.