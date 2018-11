Der Polizeiposten Schüpfheim soll aus dem Amtsgebäude in die "Rondelle" ziehen. Der Kanton Luzern hat vor, das Amtsgebäude der PP Generalbau GmbH, Escholzmatt, zu verkaufen und im Gegenzug in deren Neubau 285 Quadratmeter im Stockwerkeigentum zu erwerben. Das Geschäft kommt in den Kantonsrat.