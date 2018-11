Die SCL Tigers gewannen am Freitagabend dank eines späten Ausgleichs mit 2:1 nach Verlängerung. Rappi ging in der zehnten Minute in Führung. Es dauerte es bis in die 59. Minute, bis Langnau in doppelter Überzahl durch Eero Elo den Ausgleich erzielen konnte. Den Siegtreffer erzielte Samuel Erni.