In den beiden Aufführungen am Wochenende im Hotel Drei Könige in Entlebuch erfreuten Kinder, Tänzer, Sänger wie auch Akkordeonspieler mit gelungenen Darbietungen. Die gemeinsame Aufführung von Chor und Tänzern «Mis Aupeli» bot ein urchiges Motto. Eine lustige Einlage sorgte für grosse Erheiterung.