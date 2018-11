1

Wolhusen: IG Pro Terrasse kämpft weiter

An der Medienorientierung vom Mittwoch zeigte sich die IG Pro Terrasse weiterhin kämpferisch; sie möchte das Restaurant Terrasse in Wolhusen erhalten. Dafür wurden 961 Unterschriften gesammelt. Der Geschäftsführerin Maria Radi (Bild, rechts) wurde der Pachtvertrag per 31. März 2019 gekündigt.