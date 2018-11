Wolhusen: IG Pro Terrasse kämpft weiter

1

Kalter Markt begeistert Einheimische und Auswärtige

Am Donnerstag, 8. November, fand der alljährliche Kalte Markt statt. Die Besucher, welche von Nah und Fern kamen, erfreuten sich an all den geschmückten Ständen, wärmenden Getränken und an dem feinen Essen.