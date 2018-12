1

Weihnachtsmärkte in der Region sorgten für viel Advents-Stimmung

Traditionsmäss fanden in der Region am ersten Adventssonntag die Weihnachtsmärkte in Entlebuch (Bild), Flühli, Wolhusen, Schachen und Malters statt. Trotz des mal trüben, mal idealen Wetters sorgten die gut besuchten Markstände für fröhliche Stimmung.