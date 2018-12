Der aus Schüpfheim stammende Dominik Zemp (Bild) wird neuer Prorektor am Weiterbildungszentrum des Kantons Luzern (WBZ) in Sursee. Er tritt auf den 1. Mai 2019 die Nachfolge des Schüpfheimers Patrick Stalder an, der ab Januar Rektor des WBZ wird.