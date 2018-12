Facettenreiche und leidenschaftlich gespielte Töne füllten am Wochenende die Turnhalle in Doppelschwand. Die Musikanten unter dem Taktstock von Jérôme Müller liessen ihr Publikum in den Dschungel voller Abenteuer abtauchen. Zuvor wurden die Zuhörenden durch frohe Klänge der Musikschüler beschenkt.