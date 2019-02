Über 180 Paare – so viele wie schon lange nicht mehr – nahmen am Samstag an 55. Sie+Er-Rennen der Ski- und Snowboardschule Sörenberg teil. Das schnellste Paar war Janine Wicki und Daniel Hurni, sie siegten in der Rennklasse. Beliebt waren aber vor allem die Familiy- und Gotte/Götti-Kategorien.