Das Wolhuser Forum für Geschichte lud am Montag izum öffentlichen Gesprächsabend mit den langjährigen und inzwischen pensionierten Gemeindeschreibern Toni Arnet (1972 bis 2000 in Wolhusen) und Erwin Bucher (1985 bis 2017 in Werthenstein) sowie dem neuen Wolhuser Amtsinhaber David Schmid.