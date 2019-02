In einem Match, in dem 57:46 Minuten lang kein Tor fiel, unterlagen die SCL Tigers am Samstagabend den Freiburgern mit 0:1. Trotz vielen Chancen konnten sie Torhüter Reto Berra nicht bezwingen. Somit müssen sich die Langnauer mit einem Punktgewinn an diesem Wochenende zufrieden geben.