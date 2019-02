Nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung am Samstagabend gegen den HC Davos dürfen die SCL Tigers die Planung der Playoffs langsam in Angriff nehmen. Die Reserve auf Platz 9 beträgt erstmals 9 Punkte. Das siegsichernde fünfte Tor in der Verlängerung schoss Alexej Dostoinov (im Bild rechts).