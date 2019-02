In der Nacht vom Montag auf den Dienstag brannte in Wolhusen auf dem Personalparkplatz des Kantonsspitals ein Auto. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Brand machen können. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.