Am Freitag startet das GPM-Finale

750 Jugendliche und Kinder messen sich dieses Wochenende auf der Rennpiste in Sörenberg. Das OK unter der Leitung von Sabine Achermann hat entsprechende Vorbereitungen getroffen, um allen ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. An der Eröffnungsfeier werden rund 2500 Personen erwartet.