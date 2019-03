Cyrill Stalder verteidigte seinen Vorjahressieg

Am vergangen Wochenende führte der KRV Amt Entlebuch die kombinierte Prüfung mit Skifahren und Reiten durch. Die Sieger des Riesenslaloms in Sörenberg am Samstag und vom Springparcours oder der Gymkhana-Prüfung am Sonntag waren Cyrill Stalder und Miriam Gobeli.