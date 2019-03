1

Clientis EB Entlebucher Bank: An Jubiläums-GV Spitzenergebnis präsentiert

1049 Aktionärinnen und Aktionäre, so viele wie noch nie, nahmen am Samstag an der Jubiläums-Generalversammlung der Clientis EB Entlebucher Bank teil. Die Bank hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich, denn die Bilanzsumme überschreitet erstmals die Milliardengrenze – ein Rekord.