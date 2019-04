Langlauf: Ueli Schnider aus Flühli ist Schweizermeister über 50 Kilometer

In Engelberg lief der Flühler Langläufer Ueli Schnider am Samstag ein kluges 50-Kilometer-Rennen. Am Ende siegte er vor Jonas Baumann und Dario Cologna und holte den Schweizermeistertitel. Am Freitag stürzte Schnider im Sprint und verpasste knapp den Einzug ins Finale. Es reichte für Rang sieben.