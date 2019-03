Neuer Leiter für Raiffeisenbank Menznau-Wolhusen

1

Der diesjährige Geisshorner heisst Sämi Bieri

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Der Geisshorner, der während der Äschlismatter-Marbacher Fasnacht überall auftauchte, wurde an der Fasnachts-Beerdigung am Güdisdienstag demaskiert. Auf dem Dorfplatz ging noch einmal so richtig die Post ab.