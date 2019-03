Die Waadtländer haben am Samstagabend im vierten Playoff-Spiel in Langnau mit 2:1 gegen die Tigers gewonnen und führen in der Serie mit 3:1. Das einzige Tor für die Tigers schoss Chris DiDomenico. Die Langnauer könnten mit einem Sieg im fünften Playoff-Spiel ein weiteres Heimspiel erzwingen.