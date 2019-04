20 "utopische Jahre" wurden in Escholzmatt ausgiebig gefeiert

20 Jahre Schüler- und Jugendchor Utopia wurde in Escholzmatt mit vielen Höhepunkten gefeiert: Mit einer Birthday-Party am Freitag, einem Jubiläumskonzert am Samstag und bunter Unterhaltung am Sonntag, bei welcher der Auftritt von Komiker Peach Weber den Abschluss machte.