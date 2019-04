75 Jugendliche wurden gefirmt

Am vergangenen Wochenende wurden in der Region insgesamt 75 Jugendliche gefirmt. In Entlebuch bereiteten sich die 38 Firmlinge unter dem Leitwort «Lass dich vom Geist Gottes entflammen» auf ihre Firmung vor. Das selbstgewählte Motto der 37 Firmlinge aus Wolhusen war: „Geist bewegt“.