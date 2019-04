Am Sonntagabend wurden mit der Vernissage im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim die 15. Jugendkulturtage eröffnet. Jugendliche aus der Region zeigten ein Programm von bemerkenswerter Qualität in den Bereichen Gesang und Tanz. Nun kann die vielseitige Ausstellung während dieser Woche besucht werden.