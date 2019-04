Erfolglose Bankautomatenknacker im Kanton Luzern unterwegs

Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, machten sich die Täter vermutlich am Mittwoch zwischen 1 und 2 Uhr in Buchrain am Bankomaten bei der Landi-Tankstelle zu schaffen. Sie rissen dabei einen Schlosszylinder heraus.

Rund eine Stunde später wurde versucht, bei der Landi in Triengen einen Bankomaten aufzubrechen. Es seien wahrscheinlich mindestens vier Männer gewesen, die versucht hätten, den Automaten zu öffnen, teilte die Polizei mit.

Der genaue Tathergang sowohl in Buchrain wie in Triengen ist unklar. Es sei auch nicht gesichert, ob zwischen den beiden Taten ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe, teilte die Polizei mit.