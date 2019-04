Ina Karr wird die neue Theaterchefin in Luzern

Die 50-jährige Ina Karr übernimmt ab Sommer 2021 die Intendanz am Luzerner Theater. Sie löst Benedikt von Peter ab, der ans Theater Basel wechselt. Karr stammt aus Stuttgart und studierte Musik und Literatur in Freiburg im Breisgau. Seit 2014 ist sie Chefdramaturgin für Oper am Staatstheater Mainz.