Jahresrechnung erneut mit positivem Ergebnis

1

Konfirmation bei der reformierten Kirche Escholzmatt

Am Sonntag wurden fünf Jugendliche der reformierten Kirchgemeinde Escholzmatt in der katholischen Kirche in Wiggen konfirmiert. Der familiären, würdigen Feier unter dem Motto "Meine Hoffnung und meine Freude" stand Pfarrer Marcel Horni vor.