Der Adonia-Teens-Chor gastierte am Mittwochabend mit vielen Beteiligten aus der Zentralschweiz im «Rössli ess-kultur» in Wolhusen. Die rund 70 Jugendlichen beeindruckten das Publikum mit dem Musical «Mose – 40 Jahr Wüeschti» von Beginn weg und liessen die Zuschauer hautnah am Geschehen teilhaben.