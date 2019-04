1

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Escholzmatt wurde gestern Nachmittag, 24. April, ein 44-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden musste. In den Unfall waren nebst dem Motorradfahrer zwei Autos involviert.