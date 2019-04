Am Mittwochabend begeisterte Buchbloggerin Manuela Hofstätter mit «Lesefieber on Tour» das Publikum in Escholzmatt. Hofstätter gab zwölf Buchempfehlungen ab und verstand es, mit ihrer humorvollen Art das Publikum zu packen und die Lust, diese Bücher zu lesen, anzufachen.