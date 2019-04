Optimistisch in die Zukunft

An der Generalversammlung des Vereins «Gewerbe im Entlebuch – Schüpfheim Flühli Sörenberg» wurde über die Gewerbeausstellung 2020 informiert. Diese soll im Oktober im Moosmättili in Schüpfheim stattfinden. Zudem wurden Herausforderungen wie etwa der Fachkräftemangel in der Region thematisiert.