Ab Ende Mai wird auf dem Campingplatz Rischli in Sörenberg ein «Tiny-Smart-Chalet» stehen. Mit dessen Vermietung will der Markus Mühlbacher das Konzept der Mini-Häuser der Schweizer Bevölkerung schmackhaft machen. Im Gespräch mit dem EA erklärt der Luzerner, was es mit dem Projekt auf sich hat.