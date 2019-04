Schüpfheim und Altbüron-Grossdietwil trennten sich mit 2:2

Am Donnerstag spielte Schüpfheim zu Hause gegen Altbüron-Grossdietwil. Die beiden Teams trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Schüpfheim bleibt damit weiterhin mit acht Punkten Tabellenschlusslicht in der dritten Liga. Am Dienstagabend trifft Schüpfheim auswärts auf Wolhusen.