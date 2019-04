Die Schweizer Kultur in Asien bekannt zu machen, ist für Sonja und Tobias Rösli aus Wolhusen eine Herzensangelegenheit. Am 26. April reisen sie deshalb gemeinsam mit anderen Schweizer Künstlern in die Mongolei. Der EA sprach mit dem Ehepaar über die anstehende Reise. Mehr dazu im EA vom 24. April.