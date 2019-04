Letzten Freitag fand die Rangverkündigung und Ausstellungeröffnung der «Art in Wood 2019» in Nebikon statt. Mehr als 60 Schreiner-Lehrlinge nahmen am Wettbewerb teil. Bei den Top-Klassierungen holte sich Michael Bächler aus Werthenstein vom Lehrbetrieb Zangger GmbH in Menznau den zweiten Platz.