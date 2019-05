Am Sonntag, 5. Mai, wurde der neue Rollsportpark in Schüpfheim offiziell eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher trotzten dem schlechten Wetter und liessen sich von Schnee und Kälte die Freude an der neuen Anlage und dem Showprogramm der internationalen und nationalen Stars nicht verderben.